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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار سعودي عاجل بشأن مطار سفنكس المصري

مصر والسعودية
مصر والسعودية

أعلن طيران ناس السعودي عن بدء تشغيل رحلات أسبوعية مباشرة من الرياض وجدة إلى مطار سفنكس الدولي بالقاهرة وذلك ‏ابتداء من 16 يونيو بحسب صحيفة سبق السعودية.

وذكر طيران ناس أن بذلك يصل  عدد رحلاته بين السعودية ومصر لأكثر من 110 رحلة اسبوعية مباشرة تربط البلدين.

وكان طيران ناس  اطلق في وقت سابق  3 وجهات مباشرة من القصيم الى اسطنبول، طرابزون وتبليسي، وذلك على هامش معرض الرياض الدولي للسفر 2023 تحت شعار ‎نربط العالم بالمملكة

ومنذ أيام، احتفلت الشركة المصرية للمطارات، بانضمام شركة طيران الجزيرة إلى سلطة الطيران المدني المصري، وهبوط أولى رحلاتها إلي مطار سفنكس الدولي.

حيث  تعد شركة طيران الجزيرة هي شركة طيران كويتية منخفضة التكاليف، ومن المقرر أن يتم تسيير الرحلات بواقع أربع رحلات أسبوعيا إلى مطار سفنكس،  يأتي ذلك في اطار خطة وزارة الطيران المدني نحو تنمية و تنشيط الحركة الجوية و السياحية من و إلي المطارات المصرية و جذب أنظار العديد من شركات الطيران العالمية للاستمرار في فاح وجهات جديدة.

حضر الاحتفال الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، والطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات وروهيت راماشاندران المدير التنفيذي لشركة طيران الجزيرة ونايف الطيار السكرتير الأول للسفارة الكويتية ومروان بوظة مؤسس شركة طيران الجزيرة وعمرو شلبى رئيس مجموعة شركة إمبريال ترافل سنتر .

وفى كلمة ألقاها الطيار عمرو الشرقاوي نيابة عن الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني ، رحب خلالها بمسؤلي السفارة الكويتية ورئيس شركة طيران الجزيرة وشركة امبريال والوفد المرافق لهم. حيث نقل الشرقاوي تحيات وزير الطيران المدنى  وتقديره  للجهود المبذولة من قبل السفارة الكويتية بمصر وحرصها على إتمام هذا التنسيق الفعال وفتح أبواب تواصل كبري مع دولة الكويت الشقيق ، مؤكدًا علي دعمه الكامل لجميع شركات الطيران الراغبة في تشغيل رحلاتها إلى المطارات المصرية؛ متمنيا لهم مزيد من التقدم والإزدهار في مسيرة عملهم باختيار المقاصد المصرية كوجهات مفضلة إليهم .

ومن جانبه أضاف الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات بأن تسيير رحلات مباشرة لشركة طيران الجزيرة من الكويت إلى مطار سفنكس يعد إضافة جديدة تسهم فى تنمية الحركة السياحية والتجارية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية؛ معربًا عن تفاؤله بهذا التعاون المثمر واصفا إياه بأنه تسوق فعال لواجهة جديدة  ذات طابع مميز لكون المطار يخدم منطقة سياحية وأثرية متميزة بمنطقة أهرامات الجيزة و المتحف المصري الكبير مشيرا أن المطار قد حقق بالفعل نجاح ملحوظ في كثافة التشغيل وسمعة طيبة في ضوء طاقته الاستيعابية وإمكانياته العالية خاصة بعد تطويره مما يجعله مطارا عالميًا مجهزا بأحدث التقنيات و الخدمات أسوة بالمطارات العالمية. كما يساعد المطار أيضًا في تخفيف حركة المرور والتكدس عن مطار القاهرة.

 

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