رشا مهدي تحتفل بنجاح "الكتيبة 101" في صدى البلد| صور

حلت النجمة رشا مهدي ضيفة على موقع صدى البلد في ندوة خاصة للحديث عن مسلسلها الأحدث “الكتيبة 101” والذ عرض خلال موسم دراما رمضان 2023.



وخلال اللقاء تطرقت رشا مهدي لتفاصيل أصعب المشاهد وكواليس العمل مع فريق التمثيل، كما كشفت عدد من الأسرار حول حياتها الفنية والخاصة.



وأضافت رشا مهدي: كان السبب الرئيسي الذي حمسني للمسلسل هو كونه أحد الأعمال الوطنية الذي يرصد بطولات جيشنا المصري العظيم وأبطاله ممن ضحوا بحياتهم في مواجهة الإرهاب الخسيس الذي كان يخطط لتدمير مستقبل هذا البلد.



وكانت قد شاركت رشا مهدي في الماراثون الرمضاني بمسلسل الكتيبة 101.



ويعتبر مسلسل الكتيبة 101، امتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.

رشا مهدي مع الزميل محمد نبيل

رشا مهدي

أحداث مسلسل الكتيبة 101



ويتناول مسلسل الكتيبة 101 بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في العريش وسيناء، وسيرة الشهداء العطرة الذين جادوا بأرواحهم للدفاع عن أمن مصر وسلامتها، تلبية للقسم الذي أقسموه على أنفسهم.



وظهر في مسلسل الكتيبة 101، عدة مشاهد للعمليات العسكرية للجيش المصري في عمق سيناء، للتصدي للجماعات الإرهابية والتكفيرية، حيث يجسد الفنان آسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، فيما يجسد الفنان عمرو يوسف دور رائد بالجيش المصري يدعى نور صلاح العزب.

رشا مهدي