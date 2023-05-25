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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تصريحات بايدن.. بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن أزمة الديون

بيان عاجل من البيت
بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن أزمة الديون

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تقترب من التوصل لاتفاق بشأن أزمة رفع سقف الديون.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يوجد وجهات نظر مختلفة مع رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، بشأن أزمة سقف الدين.

وأكد بايدن، أنه "لن يكون هناك تخلف عن سداد الديون في أمريكا”.

وقال الرئيس الأمريكي: “كان هناك عدة محادثات مثمرة مع رئيس مجلس النواب بشأن سقف الدين”.

بيان عاجل من بايدن بشأن أزمة التخلف عن سداد الديون في أمريكا

البيت الأبيض يعلن عن إجراء محادثات جيدة بشأن أزمة سقف الديون

وأضاف: “المحادثات مع رئيس مجلس النواب تركز على الميزانية وليس على التخلف عن سداد الدين”.

وكان البيت الأبيض، قال اليوم الخميس، إن فريق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أجرى محادثات جيدة بشأن أزمة سقف الديون.

وأضاف البيت الأبيض، أن “المفاوضين بشأن أزمة سقف الدين أجروا مباحثات افتراضية قبل نحو ساعتين من الآن”.

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