تقل 30% عن السوق.. الزراعة تزف بشرة للمواطنين قبل العيد بشأن أسعار اللحوم والموسيقيين تتوعد ويجز وتهدد الشركة الراعية بعقوبات قاسية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

تقل 30% عن السوق.. الزراعة تزف بشرة للمواطنين قبل العيد بشأن أسعار اللحوم



أكد طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أنه تم الموافقة على استيراد 170 الف رأس من المواشي حتى عيد الأضحى، مشيرا إلى أن ما سيتم استيراده سيلبي كافة احتياجات المصريين.



خالد ميري: مشروع الكوارتز يتكلف 700 مليون دولار ويتحقق العائد خلال 4 سنوات



أكد الإعلامي خالد ميري، أن افتتاح مجمع الكوارتز، الذي شهده الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمنطقة العين السخنة، “فرحنا كلنا النهاردة”، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي قام بدعوة القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات المختلفة.



إبراهيم عيسى: مصر أنقذت نفسها في 30 يونيو من الإخوان



أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الإخوان لو أكملوا في الحكم لسيطروا على الاقتصاد المصري والدولة بأكملها، قائلا "كل المحلات وشركات الدولة كان هيسيطر عليها الإخوان.. ورأس المال الإخواني كان هيسيطر على الاقتصاد".

لن يصعد المسرح .. الموسيقيين تتوعد ويجز | وتهدد الشركة الراعية بعقوبات قاسية



كشف الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، تفاصيل أزمة مؤدي الراب ويجز مع النقابة ومنعه من إحياء حفل غنائي بساحة المنارة في التجمع الخامس يوم 28 يوليو المقبل.

التموين: نستهدف إنشاء 60 صومعة حقلية بطاقة تخزينية 10 آلاف طن



قال رمضان الشحات مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين، إن محصول القمح يحظى بأولوية القيادة السياسية، وجميع المسئولين في الوزارة، لافتا إلى أن إجمالي حجم توريد القمح المحلي بلغ حتى الآن نحو 2.7 مليون طن، ومازلنا في منتصف الموسم وهناك إقبال كبير من المزارعين على توريد المحصول للصوامع عبر 420 نقطة في جميع محافظات الجمهورية.

مقرر الاستثمار بالحوار والوطني: الدولة تقوم بالمشروعات وتضع الإمكانيات وتذلل العقبات



قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار المحلى والأجنبي بالحوار، إن الرئيس جعل مجتمع الأعمال يتحرك بشكل قوى وكل رجال الأعمال بيتكلموا النهاردة أنه لابد من استغلال هذه الحوافز فتحية شكر وتقدير للزعيم الوطني".

محمد موسى يكشف آخر تطورات "خناقة" إمام عاشور داخل مول في أكتوبر



كشف الإعلامي محمد موسى، آخر تطورات مشاجر أمام عاشور لاعب منتخب مصر المحترف في نادي ميتلاند الدنماركي، داخل مول شهير بمنطقة الشيخ زايد مع شابين من الخليج.

مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني: كفوا عن لوم المواطن وعالجوا السياسات



طالبت الدكتورة نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، بالتوقف عن لوم المواطنين بشأن الزيادة ومعالجة السياسيات، مؤكدة أن الكف عن لوم المواطن إحدى توصيات المناقشات.

السيدة انتصار السيسي: سعدت بزيارة غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري



قالت ‏السيدة انتصار السيسي: "سعدت بزيارة غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري و الاستماع لشرح وتوضيح شامل للدور الإنساني الوطني الفريد لهذه الجمعية".

مصطفى بكري: الرئيس السيسي قائد وطني انحاز للمصريين في 30 يونيو.. فيديو



أكد الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الحوار الوطني طرحت من خلاله وجهات النظر المختلفة، ولا يمكن أن نعادي أصحاب وجهات النظر المختلفة، لأنه في النهاية حوار من أجل الوطن.

مصطفى بكري : عودة سوريا للجامعة العربية قرار أسعد الجميع



أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي، في الأمم المتحدة في عام 2016، تحدث بشكل واضح على ضرورة عدم التدخل في الشأن السوري، وضرورة عودة سوريا للجامعة العربية.



ضياء رشوان: مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب بجلسة خاصة



قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه أمس رئيس مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وإرساله للحوار ومناقشته قبل إرساله للبرلمان.