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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق صادم من جهاد جريشة حول أداء بيريرا فى لجنة الحكام

بيريرا
بيريرا

أكد جهاد جريشة، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قام مؤخرًا بالاعتماد على الحكام الشباب، وظهروا بمستوى طيب خلال البطولات القارية، منهم معتز الشلماني الذي تم تعيينه لإدارة لقاء الذهاب بين الأهلي والوداد الرياضي المغربي.

وقال جريشة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: " معتز إبراهيم الشلماني يسير بشكل طيب، ولا يتم مجاملته مطلقًا، وتعيينه لنهائي إفريقيا خطوة كبيرة من اجل المشاركة مستقبلًا في البطولات العالمية".

وأضاف: "باملاك تيسيما حكم نزيه ويطور من نفسه باستمرار ويتميز بالعدالة، وهو من أبرز حكام الصف الأول داخل قارة إفريقيا مع مصطفى غربال، وأتوقع أن ينجح الحكم الأثيوبي في إدارة مواجهة الإياب بين الأهلي والوداد".

وزاد: "الكاف في الفترة الماضية، يبعد أي حكم مثير للجدل عن إدارة المباريات، وأتحدث بمنتهى الشفافية عن باملاك".

وأكمل: "عصام عبدالفتاح مشرفا على حكام دول شمال افريقيا داخل لجنة الحكام بالكاف، وهو يرشح الحكام للظهور في المباريات الكبيرة".

وأردف: "تقييم فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام المصرية، سيكون من بداية الموسم الجديد، وهو ليس له دورا في اختيار محمد معروف وعمرو الشناوي في كأس العالم للشباب".

واستطرد: "محمد معروف حكم متميز منذ فترة طويلة، وليس نتاج عمل رئيس لجنة الحكام في الوقت الراهن، وبيريرا يمتلك خبرات كبيرة، ولكن هناك بعض الأمور لا يعلم عنها شيئًا ولم يقدم أي تطور واضح بشأن منظومة التحكيم في مصر".

وأشار جريشة إلى أنه مؤخرا تم استبعاده من ترشيحات دورة المحاضرين التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وهو ما اضطره للخروج والمطالبة بحقه، وتفجرت أزمة كبيرة لم يكن يعلم عنها فيتور بيريرا شيئا.

وحول تواجد أمين عمر في نهائي كأس زامبيا، قال جريشة، أنه قد يكون من ترشيح الاتحاد الافريقي لكرة القدم، وهو حكم مميز ونتمنى له التوفيق.

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