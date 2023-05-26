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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كمبوت الخوخ بأقل التكاليف

صدى البلد

يعد الخوخ من الفواكة تاني يمكن إعدادها بطرق مختلفة ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل كمبوت الخوخ
المقادير:
كيلو من الخوخ.
نصف كيلو من السكر.
2 كوب من الماء.
2 ملعقة من عصير الليمون.
نصف ملعقة من القرفة.

الطريقة
هنجيب الخوخ ويكون جامد مش مستوى وهنغسله بالميه كويس وندلق الميه وهنغسله تاني وننقعه في خل لمده ١٠ دقايق ونغسله تاني وهنشق الخوخ بالسكينه من الجنب خط كده 
في الماء المغلي لمدة ربع ساعة.
يتم إزالة القشرة الخارجية للخوخ برفق، ويتم تقطيع كل ثمرة إلى نصفين مع التخلص من النواة الداخلية.
لعمل الشربات:
نضع وعاء به الماء والسكر ويتم تركه على النار حتى الغليان وذوبان السكر.
يضاف إليه عصير الليمون والقرفة مع التقليب المستمر بشكل جيد. حتى يصبح شربات 
ونحضر بوله ونضع فيها الخوخ ثم الشربات ويكون سخن ونحتفظ بيه في برطمان  بالخوخ وعليه الشربات او علبه بلاستيك   وتخزن بالبرطمان سواء بلاستيك او زجاج بعد ان يبرد الكمبوت  ونغلقه  ونحفظه بالثلاجة .

طريقة عمل كمبوت الخوخ كمبوت الخوخ كمبوت كوب من الماء عصير الليمون

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