وفاة مطرب لبناني شهير في أحد مستشفيات لوس أنجلوس

توفي مطرب لبناني شهير في لوس أنجلوس، بعد تعرضه لوعكة صحية في أحد المستشفيات، بعد اختفاء فترة طويلة.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمطرب محمد جمال، وفاته عن عمر يناهز 89 عاما، وهو أحد أشهر المطربين والملحنين في الوطن العربي في الستينات والسبعينات والثمانينات.

محمد جمال ولد في مدينة طرابلس اللبنانية، عام 1934، وبدأت مواهبه الغنائية مبكرا، وتعلم عزف العود على يد والده، وبدأ نشاطه الفني في الإذاعة اللبنانية عام 1954 ثم سافر إلى القاهرة عام 1956.

وشارك محمد جمال في فيلم الأرملة الطروب، وفي فيلم هاء 3 عام 1961 إلى جانب رشدي أباظة وتوفيق الدقن وماهر العطار.

وفي أواخر عام 1981 هاجر محمد جمال بسبب ظروف الحرب الأهلية في لبنان إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث افتتح مطعما في مدينة لوس انجلوس بولاية كاليفورنيا أسماه الجندول، بقرب ديزني لاند.

وكان محمد جمال يغني في مطعمه يوميا وفي عام 1984 عاد من أمريكا حيث قام بنشاط فني ملحوظ بين عامي 1984 و1986حيث قدم عام 1985 اغان جديدة.

وافتتح عام 1986 مطعما جديدا اسماه بردى واستمر بتقديم فنه للجالية العربية في أمريكا وكندا عبر جولات فنية في الولايات الأمريكية والكندية،وزار لبنان وأقام فيها ما بين أواخر 1993 وخريف عام 1994 وقدم عدة حفلات، ثم باعه واعتزل الغناء في الحفلات واقتصر ظهوره على مناسبات محددة.