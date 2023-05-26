الملكة رانيا تنشر صورا من احتفال عيد الاستقلال الـ 77

احتفلت الملكة رانيا العبدالله، مع زوجها العاهل الأردني، الملك عبد الله، وأبنائهما الأميرة سلمي، الأمير الحسين والأمير هاشم بعيد الاستقلال الـ 77.

وشاركت الملك رانيا، صورا عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" وكتبت "من الاحتفال بمناسبة عيد استقلال الأردن السابع والسبعين، مع جلالة الملك والأمير الحسين والأميرة سلمى والأمير هاشم، عيد الاستقلال 77 الأردن حب الأردن"

وتحتفل الأردن بذكرى الاستقلال، في 25 مايو من كل عام، بعدما وافقت الأردن عام 1945 بنهاية الانتداب البريطاني والإعتراف بالأردن كمملكة مستقلة.