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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الملكة رانيا تنشر صورا من احتفال عيد الاستقلال الـ 77

عيد الاستقلال
عيد الاستقلال

احتفلت الملكة رانيا العبدالله، مع زوجها العاهل الأردني، الملك عبد الله، وأبنائهما الأميرة سلمي، الأمير الحسين والأمير  هاشم بعيد الاستقلال الـ 77.

وشاركت الملك رانيا، صورا عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" وكتبت "من الاحتفال بمناسبة عيد استقلال الأردن السابع والسبعين، مع جلالة الملك والأمير الحسين والأميرة سلمى والأمير هاشم، عيد الاستقلال 77 الأردن حب الأردن"

وتحتفل الأردن بذكرى الاستقلال، في 25 مايو من كل عام، بعدما وافقت الأردن عام 1945 بنهاية الانتداب البريطاني والإعتراف بالأردن كمملكة مستقلة.

 

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الملكة رانيا العبد الله عيد استقلال الأردن الأميرة سلمى الأمير الحسين العاهل الأردني الملك عبد الله

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