مصرع شخصين في انقلاب تروسيكل داخل ترعة بـ سمالوط المنيا

لقي مزارع وشاب مصرعهما إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية داخل ترعة بإحدى قرى مركز سمالوط شمال المنيا، بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية، داخل ترعة الرفع بإحدى قرى غرب مركز سمالوط.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الاسعاف وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن مصرع حسن. ع. ع 47 عاما، مزارع وعلي. ح. ع 19 عاما يقيمان بمركز سمالوط.

وقد تمكن أهالي القرية من انتشال الجثيتن من داخل الترعة وجري نقلهما إلي مشرحة مستشفي سمالوط النموذجي، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث.