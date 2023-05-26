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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يشيد بملتقى الفن والحياة الدولي بقصر ثقافة شرم الشيخ

فودة خلال ختام المعرض
فودة خلال ختام المعرض

شهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة  ورئيس مدينة شرم الشيخ ختام ملتقى الفن والحياة الدولى المقام بقصر ثقافة شرم الشيخ تحت رعاية محافظ جنوب سيناء بحضور فنانين مصريين وعرب.


وأشاد المحافظ باللوحات ورحب بجميع الفنانين الموجودين مصريين وعرب علي أرض شرم الشيخ، مؤكدا اهتمامه بتلك المعارض الفنية لما لها من صدى إيجابي وجيد في توصيل حالات مختلفة فنية واجتماعية وثقافية، متمنيا إقامة تلك المعارض الفنية باستمرار بشرم الشيخ التي تستضيف جميع المؤتمرات الدولية وتعتبر عنصر نجاح لها، وإشادة الحضور ببلد السحر والجمال.

 

وقال الفنان مصطفي غنيم رئيس الملتقى إن لوحات الفنانين المشاركين بالملتقى جسدت الحالة الجمالية المبهرة لمدينة شرم الشيخ الساحرة ، وأضاف غنيم  بأن الملتقى يحظى بمشاركة عدد كبير من الأشقاء العرب المبدعين الرائعين، تأكيدا لأهمية التعاون الثقافى العربى الشعبى ، وتبادل الخبرات والثقافات بين المشاركين ، وأعرب عن أمله فى مشاركة ٥٠ دولة عربية وأجنبية تحتضنهم أرض السلام شرم الشيخ خلال الفترة القادمة، وأشار إلى أن مشاركة المحافظ ورعايته للملتقى تأكيد على تشجيع الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للثقافة والفنون.

 

وفي ختام الجولة بالمعرض قام محافظ جنوب سيناء بتكريم الفنانين المشاركين في الملتقي متمنيا لهم دوام التوفيق والابداع.

فودة خلال المعرض

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اللواء خالد فودة لوحات شرم الشيخ ختام ملتقي الفن والحياة

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