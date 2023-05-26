ننشر تفاصيل قبول دفعة جديدة من الطلاب في المدارس الرياضية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الناجحين فى الصف السادس الابتدائى للالتحاق في المدارس الرياضية بنين وبنات على مستوى الجمهورية طبقا للشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 219 لسنة 2018.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يبدأ سحب ملفات التقدم في المدارس الرياضية بنين وبنات على مستوى الجمهورية ، من 15 يونيو المقبل حتى 13 يوليو 2023 ، على أن تنتهى اختبارات التقدم 31 أغسطس المقبل.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن احتياجها لمدربين جدد متخصصين فى الشعب المدرجة بكل مدرسة رياضية للعام الدراسى المقبل طبقا للقرار الوزاري رقم 219 لسنة 2018.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التقديم متاح فى المدارس الرياضية فى محافظات القاهرة والإسكندرية والمنوفية والشرقية وبنى سويف والمنيا وأسيوط والفيوم بنين وبنات والجيزة والقليوبية وسوهاج والأقصر وأسوان للبنين فقط.

شروط القبول في المدارس الرياضية للمرحلة الإعدادية

أن يكون الطالب ناجحا فى الصف السادس الابتدائى ومنقولا للصف الأول الإعدادى.



يسحب ملف التقدم من المدرسة الإعدادية وقيمته 50 جنيها بداية من 15 يونيو المقبل إلى 13 يوليو المقبل.



إجراء الكشف الطبى مع إعلان نتيجته قبل بدء الاختبارات البدنية والمهارية والثقافية.



اجتياز الطالب الكشف الطبى " نظر وصدر وقلب وصورة تحليل كاملة واختبار ذكاء على أن يكون من التأمين الصحي أو إحدى المستشفيات الحكومية القريبة من المدرسة.



اجتياز الطالب اختبارات القوام والاختبارات البدنية والمهارية والثقافية الرياضية.



شروط القبول بالمرحلة الثانوية في المدارس الرياضية

يتم فتح باب القبول للطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالمديرية التابع لها المدرسة وذلك فى حالة وجود أماكن خالية بالصف الأول الثانوى الرياضى وفق الشروط التالية: