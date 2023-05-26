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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفعيلا لمبادرة الأوقاف.. مساجد كفر الشيخ تصدح بالصلاة على سيدنا محمد| صور

مساجد كفر الشيخ
مساجد كفر الشيخ

شهدت مساجد محافظة كفر الشيخ، اليوم، عقب انتهاء صلاة الجمعة، تفعيل مبادرة وزارة الأوقاف بالصلاة على سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- في أجواء إيمانية مبهجة، ووسط تفاعل المصلين مع هذه المبادرة.

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والتزم أئمة المساجد في كفر الشيخ بصيغة الصلاة الإبراهيمية «اللَّهُمَّ صَلِّ علَى سيدنا مُحَمَّدٍ وعلَى آلِ سيدنا مُحَمَّدٍ ، كما صَلَّيْتَ علَى سيدنا إبْرَاهِيمَ ، وعلَى آلِ سيدنا إبْرَاهِيمَ ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ علَى سيدنا مُحَمَّدٍ وعلَى آلِ سيدنا مُحَمَّدٍ ، كما بَارَكْتَ علَى سيدنا إبْرَاهِيمَ ، وعلَى آلِ سيدنا إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

وأكدالشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، أن كثرة الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- عبادة توسع الأرزاق وتكثر البركات والنفحات، وتقضى الحوائج، وتكشف الهموم وتفرج الكروب، ويصل بها العبد إلى خالقه من أوسع الأبواب.

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