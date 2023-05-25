رسالة ماجستير بجامعة كفر الشيخ توصي بالاهتمام بإنشاء إدارات للمراجعة الداخلية بالشركات

حصل المحاسب أحمد محمد مصطفى الديباوي، على درجة الماجستير المهني في المحاسبة من كلية التجارة جامعة كفر الشيخ بتقدير ممتاز، وجاءت رسالة الباحث تحت عنوان «دور المراجعة الداخلية في خلق قيمة مضافة للشركات المصرية.. دراسة نظرية وميدانية».

وضمت لجنة الحكم والمناقشة كلاً من: الدكتور رضا صالح، أستاذ المحاسبة المالية، ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ السابق «مناقشاً ورئيساً»، والدكتور علي مجاهد، أستاذ التكاليف والمحاسبة الإدارية، عميد كلية التجارة جامعة كفر الشيخ «مناقشاً وعضواً»، والدكتور سيد عبد الفتاح، أستاذ المحاسبة المالية، ورئيس قسم المحاسبة كلية التجارة جامعة كفر الشيخ«مشرفاً ومناقشاً»، والدكتور أيمن نخال، أستاذ المحاسبة المساعد بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ «مشرفاً ومناقشاً».

وأوصى الباحث، بضرورة الاهتمام بإنشاء إدارات للمراجعة الداخلية في الشركات المصرية، وضرورة الالتزام بما جاء في معايير المراجعة الداخلية لما تقدمة من إرشادات غاية في الأهمية، وتحسين عمليات الرقابة كونها إحدى أهم النقاط التى تساعد في نجاح الشركات، وتطبيق حوكمة الشركات بفعالية من شأنه خلق القيمة داخل الشركات وبالتالي يجب التركيز بشكل أكبر على تحقيق حوكمة فعالة.

جدير بالذكر أن المحاسب أحمد الديباوي، كان عضواً بمجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي، ومن القيادات الشبابية بحزب الشعب الجمهوري بالمحافظة.

IMG-20230525-WA0076

IMG-20230525-WA0074

IMG-20230525-WA0073

IMG-20230525-WA0075

IMG-20230525-WA0070

IMG-20230525-WA0067

IMG-20230525-WA0068

IMG-20230525-WA0064

IMG-20230525-WA0062

IMG-20230525-WA0065

IMG-20230525-WA0061

IMG-20230525-WA0060

IMG-20230525-WA0058

IMG-20230525-WA0077

IMG-20230525-WA0044