التعليم العالي في أسبوع |عاشور يرأس اجتماع مجلس المعاهد العالية الخاصة.. تدريب طلاب جامعة برج العرب التكنولوجية بمصنع فاركو للأدوية

تفاصيل اجتماع وزير التعليم العالي بمجلس شئون المعاهد العالية الخاصة

تعاون مشترك بين هيئة الاستشعار والأكاديمية البحرية… وإطلاق أقمار كانسات

جامعة برج العرب التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع شركة فاركو للصناعات الدوائية

وزير التعليم العالي يجتمع مع وفد جامعة أريزونا الأمريكية

تعاون بين هيئة الاستشعار عن بُعد ونظيراتها في دول شمال إفريقيا

عاشور يرأس اجتماع صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية

إقرار إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على أعمال اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية

توجيهات مهمة من وزير التعليم العالي للجامعات بشأن امتحانات الترم الثاني



شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي عدة أحداث، أبرزها، اجتماع وزير التعليم العالي بمجلس شئون المعاهد العالية الخاصة، إقرار إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على أعمال اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية.



فقد ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة.



يأتي ذلك بحضور د. مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، السيد عطا، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التعليم، وأبوالعينين حسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الخاصة، والدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وأعضاء المجلس من رؤساء لجان قطاعات المعاهد والخبراء وممثلي المعاهد العالية الخاصة، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.



في بداية الاجتماع، رحب الوزير بالأعضاء الجُدد في التشكيل الجديد للمجلس، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم 442 بتاريخ 9 مارس 2023.

وأشار الوزير إلى أنه تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تقوم على 7 مبادئ رئيسية وهي (التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)، مشددًا على أهمية المشاركة الفعالة للمعاهد في تطبيق وآلية تنفيذ هذه الإستراتيجية.

ولفت د. أيمن عاشور إلى أنه تم توقيع أربعة تحالفات حتى الآن، وهي تحالفات الإقليم الشمالي، وإقليم وسط الصعيد، وإقليم جنوب الصعيد، وإقليم الدلتا، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد توقيع تحالفات أخرى لأقاليم مصر الجغرافية؛ بهدف تحقيق الربط والتكامل مع الجهات الصناعية، مؤكدًا على أهمية تطوير المناهج الدراسية، والبرامج والتخصصات البينية.



وأكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الاهتمام بتدعيم أواصر الصداقة والتعاون بين الدول العربية فى المجالات التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى الدور الهام للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كإحدى مؤسسات التعليم العالي المقامة في مصر، وما تقدمه من مسارات تعليمية تتميز بالنوعية العالية من حيث الجودة والتنوع المتناغم لخدمة أغراض التنمية والديناميكية في التطور لمواكبة المتغيرات الدولية، وتعد الأكاديمية إحدى آليات العمل العربي المشترك، وإحدى الأذرع الأكاديمية والثقافية المميزة لجامعة الدول العربية، فى ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العمل العربي.

وفي هذا الإطار وبرعاية الدكتور أيمن عاشور، عقدت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ورشة عمل حول "الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية في المجالات الهندسية للتنمية المستدامة"، وذلك بمقر الأكاديمية العربية.

وأكد د. إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، أن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون المثمر بين الهيئة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مشيرا إلى دور الهيئة في نشر الوعي وثقافة تكنولوجيا الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء وتطبيقاتها في المجتمع المصري.

وأشار إسلام إلى أن الندوة تناولت تطبيقات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية في مجالات الهندسة لتحقيق التنمية المستدامة، كأحد محاور بناء القدرات ومشاركة الأفكار والخبرات لتحقيق التنمية الشاملة والتي تحاكي التطور العالمي ومتطلبات الدولة لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.



بينما وقعت جامعة برج العرب التكنولوجية بروتوكول تعاون مُشترك مع شركة فاركو للصناعات الدوائية؛ بهدف تدريب الطلاب عمليًا داخل المؤسسات والشركات الصناعية، والتكنولوجية المختلفة، وصقل خبراتهم ومهاراتهم، وذلك بمقر الجامعة، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لتحقيق مبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.



وجاء ذلك على هامش انعقاد مجلس الجامعة والذي شهد تفعيل التعاون بين قطاع الإقليم الشمالي مع القطاع الصناعي بمدينة برج العرب.

وقع بروتوكول التعاون، د. محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، ود. هناء عبدالمجيد مديرة الجودة والسلامة المهنية لمجموعة فاركو بالنيابة عن الدكتور شيرين حلمي رئيس مجلس إدارة شركة فاركو لصناعات الدوائية.

ويهدف البروتوكول الذي وقعته كلية تكنولوجيا العلوم الصحية قسم الصناعات الدوائية إلى تنفيذ استراتيجية الجامعة لتدريب الطلاب عمليًا وفنيًا داخل المؤسسات والشركات الصناعية والتكنولوجيا المختلفة، وذلك للاستفادة من الخبرات العلمية والعملية المُتنوعة التي تقدمها تلك المؤسسات، لافتًا إلى أهمية دعم التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات والجهات البحثية والصناعية.

وقد استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.مايكل كرو رئيس جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، ودوجلاس إل بيكر مؤسس ورئيس مجلس إدارة سينتانا التعليمية، والوفد المرافق لهما، بحضور د.عادل العدوي رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، ود.محمد الشناوي القائم بعمل رئيس جامعة الجلالة، ود.عمر الحسيني عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، ود.أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي، وذلك بمقر الوزارة.

أكد الوزير عمق العلاقات التاريخية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية؛ مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات التعليمية، والبحثية، والتدريبية، وتدعيم الشـراكة بين الجامعات المصـرية والأمريكية، لافتًا إلى أن إستراتيجية الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا للشراكات الدولية مع الجامعات الدولية المرموقة، وترتكز على الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وفقًا لرؤية مصر 2030.

وثمن د.أيمن عاشور الاتفاق الموقع بين جامعتي الجلالة وأريزونا، مشيرًا إلى أهمية هذا الاجتماع في بحث المزيد من أوجه التعاون بين الجانبين، بما يسهم في تطوير الشراكة بينهما، وفتح المجال لمزيد من اتفاقات التعاون والشراكة مع جامعة أريزونا، ومثيلاتها من الجامعات الأمريكية المتميزة.

كما ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، بحضور د. منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، ود. عاطف العوام المُستشار المالي للوزير، والمُستشار سامح سيد المُستشار القانوني للوزير، وأحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة، وأعضاء مجلس الصندوق، وذلك بمقر الوزارة.

وفى بداية الاجتماع، وجه المجلس الشكر للدكتور أيمن عاشور على منظومة التأمين الطبى للعاملين بالجامعات بالتعاون مع شركة مصر للتأمين؛ لدورها الهام فى توفير خدمات صحية متميزة للعاملين الإداريين بالجامعات، وهو ما يعكس اهتمام الوزارة وحرصها على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للعاملين بالجامعات.

وأكد الوزير، اعتزازه الكامل واهتمامه الشديد بجميع العاملين الإداريين بالجامعات، باعتبارهم شُركاء أساسيين في الجهود المبذولة لضمان نجاح العملية التعليمية، مُبديًا تفهمه الكامل لمطالبهم المالية، وسعيه الجاد لتحقيق استقرارهم المادي، وتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم.



وعُقد الاجتماع الدوري للمجلس العلمي للمركز الجهوي للاستشعار عن بُعد لدول شمال إفريقيا، بحضور أعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى.

وأكد الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، على أهمية التعاون المُشترك فى تنفيذ مشروعات بحثية مُشتركة في مجال الاستشعار من البُعد لخدمة أغراض التنمية بالدول العربية ومناقشة القضايا المُشتركة.



واستعرض الدكتور عبدالله جاد رئيس المجلس العلمي، عددًا من المشروعات الهامة، ومنها مشروع التصحر، التلوث البيئي وانعكاساته علي البيئة الساحلية، وتصنيف المحاصيل.

واقترح المجلس تنفيذ مشروعات علمية تعاونية بين الدول العربية تخدم خطط التنمية، ولمواجهة أهم المشاكل التي تواجهها الدول العربية.

وناقش المجلس مُقترحات الدورات التدريبية وورش العمل خلال الفترة المقبلة، وتم الاتفاق على عقد دورة تدريبية مُتقدمة في الليدار LIDAR تستضيفها الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، وتُقدم للمُتدربين من الدول العربية، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه مصر للأشقاء من الدول العربية والإفريقية في هذه التكنولوجيات المتقدمة.



وقد وافق المجلس الأعلى للجامعات على إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على أعمال اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية ونظائرها، وكذلك للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية الصناعية (نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية) للالتحاق بكليات الهندسة بالجامعات الحكومية للعام 2023 / 2024.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة المنصورة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على استعدادات الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني الجاري، مؤكدًا ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات؛ لضمان تحقيق الانضباط، ونجاح سير أعمال الامتحانات، موجهًا بسرعة انتهاء كافة الكليات من إعلان نتائج الامتحانات، عقب انتهاء الطلاب من أدائها.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة المنصورة.