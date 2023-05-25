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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق قافلة طبية من القومي للبحوث إلى إنشاص الرمل .. صور

صدى البلد

توجهت قافلة طبية صباح اليوم الخميس الموافق 25 مايو 2023 الى قرية إنشاص الرمل بمحافظة الشرقية انطلاقا من الدور المجتمعي للمركز القومي للبحوث وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح  السيسي بتقديم الخدمة الطبية المتميزة في القرى الاكثر فقرا واحتياجا.

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جاء ذلك تحت رعايه الدكتور حسين درويش قائم باعمال رئيس المركز القومي للبحوث وذلك من خلال لجنه التنميه المجتمعيه برئاسه الأستاذة الدكتوره نبيله عبد المقصود.

وضمت القافله الاطباء في التخصصات الاتيه : الامراض الباطنية ،  الامراض الجلدية، الاطفال النساء، التوليد ، ذوي الاحتياجات، العلاج الطبيعي والرمد وقام الاطباء بالكشف والتشخيص على المرضي وتم صرف الادويه مجانا من صيادله المركز القومي للبحوث كما رافق القافله عياده الامراض الباطنيه المتنقله المجهزه لجهاز السونار ورسم القلب.

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