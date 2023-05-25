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رئيس التحرير
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ترقّب بين طلاب الثانوية العامة | القبول في الجامعات الخاصة والأهلية .. التعليم العالي : توحيد النظام والتقديم إلكترونيا

الجامعات الخاصة
الجامعات الخاصة

 

التعليم العالي:

توحيد نظام القبول بكافة الجامعات الخاصة والأهلية

تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم "إلكترونيًا"

تستقبل الجامعات الخاصة والأهلية طلاب الشهادات المعادلة ، بينما يترقب طلاب الثانوية العامة فتح التقديم لهم بالجامعات بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.
 

صرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المجلس وافق في اجتماعه على فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، بداية من الثلاثاء الماضي الموافق 9 مايو الجاري، حيث يحقق التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الماضي،وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم إلكترونيًا من خلال مواقع الجامعات على الانترنت.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على توحيد نظام القبول بكافة الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم المباشر للطالب إلكترونيًا للجامعة التي يرغب في الالتحاق بها، على أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (العربية-الأجنبية) هو معيار المُفاضلة بين الطلاب.

وقد أعلن مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024، وذلك بداية من اليوم.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ، أنه يحق التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الماضي، وذلك وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم، “إلكترونيًا”، من خلال مواقع الجامعات على الانترنت.

وأضاف "المصدر " أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على توحيد نظام القبول بكافة الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم المباشر للطالب إلكترونيًا للجامعة التي يرغب في الالتحاق بها، على أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (العربية-الأجنبية) هو معيار المُفاضلة بين الطلاب.

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وفي سياق اخر تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى دعم الطلاب المصريين العائدين من السودان وروسيا و أوكرانيا، وتسهيل الإجراءات عليهم، إضافة إلى توفير أماكن شاغرة لهم في الجامعات الخاصة والأهلية، وتوضيح تفاصيل التقديم باختبارات تحديد المستوى.

صرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية وافق على عدد من الإجراءات التنفيذية لتحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.


وأوضح المصدر أن الطلاب المسجلين بجامعات روسيا وأوكرانيا والسودان وغير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات تنطبق عليهم نفس الشروط مع إجراء امتحان لكل تخصص لتحديد مستوى الطالب أما الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان بدون أوراق تثبت قيدهم بإحدي الجامعات في هذه الدول واجتيازهم فصلين دراسيين أو عام دراسي كامل، فيتم إجراء امتحان تحديد مستوى وفق الطلب المُقدم من كل طالب والمُحدد به الفرقة الدراسية المُقيد بها الطالب بالخارج مع التعهد بإحضار الأوراق الثبوتية خلال 3 شهور.

وكان قد ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بمقر جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية.

في بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة مصر للمعلوماتية برئاسة الدكتورة ريم بهجت رئيس الجامعة، لاستضافة الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية.

وجه الوزير بضرورة مشاركة الجامعات الخاصة والأهلية في عضوية التحالفات الإقليمية التي يتم تشكيلها بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية والزراعية بكافة الأقاليم الجغرافية لمصر.

كما وجه الوزير بزيادة مشاركة الجامعات الخاصة والأهلية في المشروعات التنموية لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بكافة المحافظات، وكذلك تفعيل دور جامعات إقليم شبه جزيرة سيناء لخدمة المجتمع وتنمية البيئة المُحيطة بها.

وأكد الوزير على ضرورة الاهتمام بالسياحة التعليمية والتسويق لها .

 

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