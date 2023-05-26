أخبار السوشيال ميديا.. أول رد فعل من كهربا عقب قرار رحيله نهاية الموسم.. وأحمد سعد يتجاهل سخرية المتابعين منه

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:



أول ردة فعل من كهربا عقب قرار رحيله بنهاية الموسم

كشف الإعلامي إسلام صادق عن الموقف النهائي للنادي الأهلي بشأن محمود عبد المنعم كهربا.

ونشر اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، فيديو له من داخل النادي الأهلي، برفقة طفل صغير من مشجعي النادي الأهلي.



تامر حسني يتصدر تريند تويتر بسبب إعلان فيلم تاج.. والجماهير تعلق: المطرقع

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا اسم الفنان “تامر حسني”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، للتعليق علي الإعلان التشويقي الأول لفيلم “تاج”.

وتصدر اسم الفنان تامر حسني، قائمة تريند الأكثر تداولًا عبر “تويتر”.

أحمد سعد يتجاهل سخرية المتابعين منه بسبب ملابسه في جدة

نشر الفنان أحمد سعد، فيديو مجمع للقطات مختلفة من حفله الغنائي أمس بجدة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وتجاهل أحمد سعد السخرية التي طالته، بسبب إطلالته في حفل جدة، والتي ظهر فيها بقميص شبك ونالت تعليقات لاذعة من الجماهير.

ليوناردو دي كابريو في سيلفي برفقه نادين نسيب نجيم من مهرجان كان

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم صورة جديدة من أحدث ظهور لها بمهرجان كان السينمائي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت نادين نسيب نجيم في صورة سيلفي برفقه النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، وعلقت نادين نجيم علي الصورة كاتبة: “إنه يحب التقاط الصور السيلفي.. من الجيد رؤيتك”.