موعد عيد الأضحى 2023 في مصر وأيام الإجازة

يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة موعد عيد الأضحى المبارك فى مصر خاصة مع نهاية شهر مايو حيث أن موعد الأعياد والمناسبات والإجازات الرسمية من بين الأحداث الهامة التي تشغل المواطنين.

موعد عيد الأضحى في مصر



يصادف عيد الأضحى 2023 فلكيا، فى مصر يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو الموافق 10 ذي الحجة 1444 هجريًا، وبذلك يكون الاربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023.

ويعد عيد الاضحي مناسبة يحتفل بها المواطنين فضلا عن اعتبارها أجازة رسمية يمكن قضائها مع العائلة أو الخروج للتنزه إمكانية السفر كاجازة للاسترخاء.

إجازة عيد الأضحى 2023



ويحصل موظفو القطاع العام والخاص علي إجازة 5 أيام كاجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2023 حيث يمكن استغلال فترة الإجازة لقضاء العطلة الصيفية والتنزه .



- وتوافق إجازة عيد الأضحى المبارك يوم عرفة 1444هـ، 9 ذو الحجة 1444هـ فلكيًا في مصر يوم الثلاثاء27 يونيو.

- ويحل أول أيام عيد الأضحى 2023 في مصر يوم الأربعاء 28 يونيو.

- ويأتي ثاني أيام عيد الأضحى في مصر الخميس الموافق 29 يونيو 2023.

- أما ثالث أيام عيد الأضحى فيكون الجمعة 30 يونيو.

- تتضمن إجازة عيد الأضحى 2023 يوم السبت 1 يوليو 2023، وهو آخر إجازات عيد الأضحى المبارك.

الإجازات الرسمية المتبقية فى 2023

- تتضمن الإجازات الرسمية حتى نهاية 2023 بعد إجازة عيد الأضحى ثورة 30 يوينو والتى تأتى يوم الجمعة 30 يونيو و12 ذو الحجة.

- إجازة رأس السنة الهجرية والتى توافق يوم الأربعاء 19 يوليو.

- إجازة عيد الثورة التي تأتى يوم الأحد 23 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف تأتى يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

- توافق إجازة عيد القوات المسلحة يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023.