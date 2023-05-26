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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صدمة .. بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي عن انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين بفلسطين

صدى البلد

أعرب الاتحاد الأوروبي عن صدمته بعد الاعتداءات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين في قريتي برقة شمال غرب نابلس، والمغير شرق رام الله، اليوم الجمعة.

وأدت تلك الاعتدءات إلى وقوع إصابات كثيرة، وتدمير منازل ومركبات وممتلكات فلسطينية.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان:"إن بيانات الأمم المتحدة تشير إلى وجود منحنى تصاعدي لهجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن هذه الهجمات أصبحت أكثر عنفًا".

ودعا الاتحاد الأوروبي، إسرائيل، إلى اتخاذ خطوات حاسمة لضمان المساءلة وحماية المدنيين الفلسطينيين، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

إصابة 4 فلسطينيين برصاص إسرائيلي ومستوطنون يحرقون 5 مركبات شرقي رام الله

أصيب 4 مواطنين فلسطينيين بالرصاص الإسرائيلي الحي، أحدهم حالته خطيرة، خلال مواجهات اندلعت، اليوم الجمعة، مع القوات الإسرائيلية.

وأحرق مستوطنون 5 مركبات في المنطقة الواقعة بين قريتي ترمسعيا والمغير شرقي رام الله في الضفة الغربية.

ونقلت الوكالة عن عضو مجلس قروي من قرية المغير، مرزوق أبو نعيم، أن "مستوطني مستوطنة [عادي عاد]، المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا المزارعين في منطقة [السدر] بين ترمسعيا والمغير، واعتدوا عليهم وأحرقوا 5 مركبات تابعة لهم، إضافة لـ 270 بالة قش".

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