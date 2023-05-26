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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رغم ارتفاع الحرارة.. سماء الوادي الجديد ملبدة بالغيوم وتوقعات بسقوط الأمطار |شاهد

طقس الوادي الجديد
طقس الوادي الجديد

تعرضت محافظة الوادي الجديد اليوم "الجمعة" لموجة من الطقس السيء وهبوب عاصفة ترابية تسببت في تكوين سحب كثيفة من الأتربة، كما غطت السحب الكثيفة  سماء مدن المحافظة وحجبت أشعة الشمس وتسببت في انخفاض الرؤية وخفض درجات الحرارة المرتفعة بنسبة كبيرة وسط توقعات بسقوط أمطار.

 

وأعلنت الاجهزة التنفيذية بالمحافظة عن رفع درجة الاستعداد تحسبا لحدوث أية طوارئ وتداعيات نتيجة تغيرات حالة الطقس على مدار اليوم.

 

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ووجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد برفع حالة الاستعداد وانعقاد غرف عمليات المحافظة ورئاسة المراكز بصفة مستمرة والتنسيق مع جهات الاختصاص لرصد ومتابعة توقعات حالة الطقس والتعامل الفورى مع أية طوارئ تنتح عن تغيرات حالة الطقس على مستوى جميع المراكز وخاصة فى المناطق النائية والمعرضة لهبوب العواصف والرياح عليها.

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