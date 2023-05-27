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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي الأميركي يرتفع بـ 4.7% في ابريل

صدى البلد

ارتفع مؤشر التضخم المفضل لدى الفدرالي الأميركي في ابريل ليسجل 4.7% مقابل توقعات يثباته عند 4.6%، مما قد يعزز فرص بقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

وعلى مستوى شهري، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يقيس مجموعة متنوعة من السلع والخدمات ويتكيف مع التغيرات في سلوك المستهلك، بنسبة 0.4% للشهر باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة، الرقم الذي جاء أعلى من التقديرات التي كانت تشير إلى 0.3%.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية 6.9% عن العام الماضي بينما انخفضت أسعار الطاقة 6.3%.

ولم تتفاعل الأسواق كثيرًا مع الأخبار ، حيث أشارت العقود الآجلة لسوق الأسهم إلى ارتفاع، حيث ركز المستثمرون على تحسين آفاق صفقة سقف الديون في واشنطن.

هذا ويستهدف الفدرالي التضخم السنوي حول 2%، مما يعني أن المستويات الحالية تظل أعلى بكثير من المستهدف، وتؤدي إلى احتمالية بقاء التحركات العنيفة للفائدة التي قام بها خلال العام الماضي.

وفور صدور البيانات، تأرجحت أسعار السوق إلى احتمال 56% بأن يقوم الفدرالي برفع سعر الفائدة بربع نقطة مئوية أخرى في اجتماع يونيو. 

التضخم السنوي الاستهلاك البيانات الاسواق التغيرات

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