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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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“سارة” فقدت بصرها ولكن تمسكت بحب حياتها.. خطوبة أشهر بلوجر في مصر

البلوجر سارة
البلوجر سارة

أعلنت البلوجر سارة محمد، عبر حسابها الشخصي إنستجرام، خطبتها من جديد بعدما نشرت صورا لها هي وخطيبها على صفحتها الشخصية.
 

 

البلوجر سارة: أول شخص اتقدم لي في حياتي 

 

وقالت البلوجر سارة محمد: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، صاحب العمر أول شخص اتقدم لي في حياتي والظروف بعدتنا والحادثة جمعتنا، وعوض ربنا لي خلاص، قرينا الفاتحة.

وعبر متابعو سارة عن فرحتهم بخطبتها، ودعو لها بالسعادة والخير في حياتها.
 

خطيبها السابق تخلى عنها

وكانت البلوجر سارة محمد، تعرضت لحادث، وعلى أثره فقدت إحدى عينيها، ولجأت لتركيب عين صناعية، وتعاطف المتابعون مع سارة، بعدما كشفت عن أن خطيبها السابق تخلى عنها، وتركها في محنتها.

وتوقع عدد من المتابعين انتقال سارة محمد للإقامة في دار أيتام، بعد الحادث، ولكنها نفت في مقطع فيديو.

 

من هي البلوجر سارة محمد؟

 

كان اسم البلوجر سارة محمد، تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث منذ شهور عدة، وذلك بسبب تعرضها لحادث صادم، أثناء وجودها مع خطيبها السابق في سيارته ما تسبب في فقدانها البصر بشكل كامل.

وبدأت المأساة عندما حاول مسلحون سرقة سيارة خطيب "البلوجر" المصرية سارة محمد، وطلبت من خطيبها ألا يتوقف خوفا منهم، وعندما تأزم الموقف أطلقوا النار من سلاح "خرطوش" ما تسبب في كسر زجاج السيارة، وأصيبت سارة محمد.

البلوجر سارة انستجرام المتابعون عين صناعية مقطع فيديو محركات البحث

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