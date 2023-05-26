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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الصور الأولى من حفل زفاف البلوجر ياسر أحمد وآية إبراهيم | شاهد

إطلالة متناغمة للبلوجر
إطلالة متناغمة للبلوجر ياسر أحمد وآية إبراهيم بحفل زفافهما

انتشرت الصور الأولى لحفل زفاف البلوجر ياسر أحمد، وآية إبراهيم وظهرا بإطلالة بسيطة وناعمة للغاية.

 

إطلالة متناغمة للبلوجر ياسر أحمد وآية إبراهيم في حفل زفافهما

 

وظهرت البلوجر آية إبراهيم بفستان طويل بتصميم ناعم وبسيط باللون الابيض بتصميم الكب  ومطرز بالكامل بالكريستالات..

 

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وقامت البلوجر آية إبراهيم برفع خصلات شعرها إلى الأعلى بتسريحة انسابية وناعمة، واختارت طرحة طويلة ناعمة وسادة بنفس لون الفستان، فيما اختارت بعض الأكسسوارات البسيطة على شعرها.

 

ولم تتكلف آية إبراهيم في إرتداء الأكسسوارات فقد اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي، وهو ما تناسب مع رقة ونعومة إطلالتها.

 

حفل زفاف ياسر أحمد وآية إبراهيم
حفل زفاف ياسر أحمد وآية إبراهيم
البلوجر ياسر أحمد البلوجر آية إبراهيم حفل زفاف البلوجر ياسر أحمد حفل زفاف ياسر أحمد وآية إبراهيم البلوجر ياسر أحمد وآية إبراهيم

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