بأكثر من 100 ألف جنيه..سعر غير متوقع لفستان ريا أبي راشد الفوشيا

شاركت الإعلامية ريا أبي راشد متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" مجموعة من الصور، وذلك خلال حضورها مهرجان كان، وظهرت فيها بإطلالة جذابة وساحرة.

سعر فستان ريا أبي راشد في مهرجان كان



وتأنقت ريا أبي راشد وهي ترتدي فستان طويل كب طويل باللون الفوشيا الناعم ومنفوش من الاسفل، وبتصميم الكشكشة على كامل الفستان، واحتارت حقيبة صغيرة باللون الفضي .





وكان فستان ريا ابي راشد بتصميم laser cut drees ووصل سعره إلى 21,404 ريال سعودي أي ما يعادل 176385.34 بالجنية المصري .



ريا ابي راشد

وتركت ريا أبي راشد خصلا شعرها منسدلًا بتسريحة ويفي انسيابية وناعمة عبر كتفيها و ظهرها ، مع رفع خصلات شعرها الأمامية، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.





وأبرزت ريا أبي راشد إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من الماكياج؛ واختارت الآي شادو والماسكرا الآي لاينر لتبرز جمال عينيها، مع وضع اللون الكشميري القاتم كأحمر شفاه.





وأكملت ريا أبي راشد إطلالتها بارتداء الإكسسوارات ، حيث ارتدت كولية وقرطين من اللماس الملون، وخواتم الماسية باللون الفضي وهو ما أعطاها إطلالة جذابة وناعمة.