مصطفى بكري: الصلاة على النبي لا تنفي صفة المدنية عن الدولة

استعرض الإعلامي مصطفى بكري، فيديوهات ترصد الصلاة على النبى اليوم فى عدد من المساجد عقب أداء صلاة الجمعة.

وقال مصطفى بكري خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، إن مصر دولة مدينة حسب القانون، والصلاة على النبى لا تنفى صفة المدنية عن الدولة، معقبا: "الشريعة الإسلامية أيضا مصدر التشريع".

صلاة الجمعة اليوم

وأكد مصطفى بكرى، أن صلاة الجمعة اليوم مختلفة لأنه أعقبها صلاة على الحبيب المصطفى بقرار من وزارة الأوقاف.

وأوضح مصطفى بكرى، أن حشود كبيرة تجمعت فى المساجد وصلوا على النبى وعلت مظاهر البهجة والفرحة مساجد مصر.

