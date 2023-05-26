سلامة : الصحافة الورقية لن تموت ما دام المحرر باقيًا .. فيديو

أكد الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن الصحافة الورقية لها دور خدمي في المجتمع، والصحافة لن تموت رغم التطور التكنولوجي الكبير.

وأضاف عبدالمحسن سلامة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامى مصطفى بكرى أن الصحافة الورقية باقية ما دام الصحفي باقيا، لأن المحرر الصحفي هو الذي يصنع المادة الصحفية ويتم تداولها عبر الوسائل المرئية والمطبوعة.

رافدان للديمقراطية

وتابع: الصحافة والإعلام ويؤديان دورا مهما في المجتمع، ويمثلان رافدان للديمقراطية، ويجب دعم الصحافة الورقية وتذليل كافة المشكلات التي تواجه الإصدارات الورقية.

وأوضح عبد المحسن سلامة، أن الصحافة وسيلة مهمة في الحياة الديمقراطية، والصحافة الورقية لها دورا كبيرا في نقل جلسات الحوار الوطني.