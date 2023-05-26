محمد الباز: الإعلام أحد أسلحة الدولة المصرية فى معركة البقاء والبناء

كشف الإعلامي محمد الباز، أن الجميع أمام حالة وطنية مهمة جدا والحوار الوطني أحدث حالة زخم كبيرة، مطالبا:"أنه لا بد من دعم الإعلام وتقويته كصناعة بداية من المحرر والمعد ".

وتابع الباز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه قبل مناقشة أي خطة أو استراتيجية تدور عن الإعلام في الحوار الوطني لا بد من وضع توصيف لماهية الإعلام التي شهدت خلافا خلال السنوات الماضية.



وأضاف محمد الباز أنه في معركة الدولة المصرية المعتمدة على البقاء والبناء، كان الإعلام أحد أسلحة الدولة المصرية ولا يقل أهمية عن القوات المسلحة وما تفعله وكذلك القضاء والشرطة.

إنقاذ الصحافة الورقية



ولفت إلى أنه لو كانت هناك رغبة حقيقية في إنقاذ الصحافة الورقية فهناك عشرات التصورات بعيدا عن الحلول التقليدية واقتصاديات الإعلام تحتاج لتصورات حقيقية على الأرض.



واستطرد الباز، أن حرية الإعلام في مصر موجودة،و أن وسائل التواصل مساحة جامحة للتعبير عن الرأي وأحد وسائل الإعلام.



وأكد أن الأكاديميات الإعلامية في مصر لا صلة لها بما يحدث من مشاكل في الإعلام من قريب أو بعيد تقريبا وهم أهل مكة أدرى بشعابها .