سامي عبد العزيز : الإعداد للحوار الوطني نجح في بلورة قضايا مهمة

كشف الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، أنه لم يكن من المنتقدين والمشككين في طول فترة الإعداد للحوار الوطني.

وتابع عبد العزيز خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري ، أن الارتباط بين محاور الحوار الوطني غاية في العمق.

رجال الأعمال والصناعة



وأضاف الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، أن الإعداد للحوار الوطني نجح في بلورة قضايا يمكن اتخاذ قرارات عملية بشأنها.



وأكد أن رجال الأعمال والصناعة هم المستفيدين من التعليم الفني، والذي يعاني من التواضع في الفترة الحالية ولا يمكنه التعامل مع الآليات والمعدات الحديثة.



وأوضح الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، أن المصريين ينتظرون حلول عملية من الحوار الوطني وهذا يجعلها مهمة صعبة في صياغة البيان الختامي للحوار الوطني.