شرطها الاستطاعة.. المفتي عن حكم إخراج المال بديلا عن الأضاحي.. فيديو

رد الدكتور شوقي علَّام مفتي الجمهورية، على سؤال عن حكم إخراج بعض المال عِوَضًا عن ارتفاع أسعار الأضاحي.

وأضاف شوقى علام خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامى حمدى رزق، أنّ شعيرة الأضحية تأتي كقبس من أنوار سيدنا إبراهيم عليه السلام وامتداد لتاريخ التضحية النبيلة في سبيل الحق والدين.

الأضحية سنَّة

أوضح الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، أن الأضحية سنَّة مؤكَّدة على المُفتَى به في دار الإفتاء المصرية، وشرطها الاستطاعة، والأمر على السَّعة؛ فمن لم يملك ثمنها كاملًا فلا وزر عليه.