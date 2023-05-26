عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المفتي: صكوك الأضاحي آلية جائزة شرعا مع مراعاة شروط صحتها.. فيديو

الأضاحى
الأضاحى

رد  الدكتور شوقي علَّام - مفتي الجمهورية، على سؤال عن حكم صكوك الأضاحي، قائلا: إن صكَّ الأضحية هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، وهذا جائزٌ شرعًا إذا روعيت شروطه.

وأضاف شوقى علام خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامى حمدى رزق، أنَّ التوزيع يكون بحسب ما يُتَّفَقُ عليه بين المؤسسة والمضحِّي.

 النيابة عن الذابح

ولفت إلى أن الصَّكَّ نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية، حيث يجوز لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنَّة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه الجمعية الخيرية أو غيرها عن طريق هذا الصك أو نحوه، وعلى الجمعية الخيرية عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا للأحكام الشرعية.

وشدَّد فضيلة مفتي الجمهورية على أنَّ الصكوك هي آلية معتبرة فقهيًّا واجتماعيًّا، ولا حرج في توكيل المؤسسات المعتبرة والمعتمدة من الدولة للقيام بهذه المهمة في شكل صكوك، فالذي ينظر في واقعنا الحاضر يلحظ أن المجتمع فيه بعض المناطق كالقرى التي يعرف فيها الناس بعضهم البعض، لكن في المدن الكبرى لا توجد أماكن مهيأة لذبح الأضحية، فضلًا عن أن المضحي يريد أن يشترك معه الناس في تناول لحم هذه الأضحية، فمن المستحق في ظل عدم توافر البيانات؟

الإعلامي حمدي رزق برنامج “نظرة” الصكوك اضحية أحكام الشرع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطفها وجردها من ملابسها.. “ديانا” سقطت ضحية لمريض الشهوة| حكاية جريمة في الساحل

لدينا عجز.. نداء عاجل من نقيب الأطباء البيطريين للحكومة

ألفاظ خارجة .. تفاصيل صادمة في خناقة لقجع مع رئيس الكاف

خطف ديانا.. اعترافات صادمة من فتاة الساحل بعد اعتداء خال صديقاتها عليها

من النهاردة هتاكل بروتين| طرح لحوم حية بـ 195 جنيها والبلدي بـ 220.. اشتريها من هنا

شبه فستان رانيا يوسف.. سخرية من أحمد سعد بسبب ملابسه وارتدائه حلق

عودة شتوية قوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة| عاجل

طارق السيد يلمح لـ توقيع نجم الزمالك لنادي بيراميدز

ترشيحاتنا

تصل إلى رعدية.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على تلك المناطق غدا

أقل من 5 آلاف جنيه.. لينوفو تطلق تابلت جديدا للطبقة المتوسطة

سعر خرافي.. أحمد مجدي يثير الجدل بـ قميص شفاف

عودة شتوية قوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة| عاجل

وزير المالية: نستهدف 5 مليارات جنيه من زيادة الرسوم على السلع والخدمات

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على طلائع الجيش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شريحة في المخ.. تقنية جديدة تعالج الشلل وتعيد البصر 

شقيقة جعفر العمدة.. دعاء حكم بإطلالة رياضية داخل الجيم

صور جديدة من حفل زفاف ابن ماجد الكدوانى تشعل السوشيال ميديا| شاهد

أبرزها الزنجبيل.. أعشاب موسعة للشعب الهوائية

فيديو

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

فرض رسوم ضريبية جديدة على هذه السلع والخدمات | تفاصيل

خطوبة البلوجر سارة محمد تتصدر الترند

شفاف ومخرم.. انتقادات لاذعة لـ الفنان أحمد سعد بسبب إطلالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ