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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تكشف عن شروط إنهاء الحرب في أوكرانيا | تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين، أن رفض أوكرانيا الانضمام إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي والعودة إلى حالة الحياد هو أحد شروط تحقيق السلام.

وأشار نائب الوزير، في تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية إلى أن مطالب روسيا لتسوية النزاع حول أوكرانيا لم تتغير: "حماية سكان دونباس، واجتثاث النازية ونزع السلاح من أوكرانيا والحياد، والقضاء على التهديدات لأمن روسيا المنبثقة من أراضيها. "

وقال: "نحن مقتنعون بأن التسوية غير ممكنة إلا إذا توقفت الأعمال العدائية الأوكرانية وتوريد الأسلحة الغربية. ولتحقيق سلام شامل وعادل ودائم، يجب أن تعود أوكرانيا إلى حالة عدم الانحياز المحايدة، المسجلة في إعلان عام 1990 عن سيادة دولتها، ورفضها الانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي".

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 وشدد جالوزين، على أنه "يجب الاعتراف بالحقائق الإقليمية الجديدة التي تطورت نتيجة لأعمال حق الشعوب في تقرير المصير".

وأضاف نائب وزير الخارجية أن أحد العناصر المهمة للتسوية هو حماية حقوق المواطنين الناطقين بالروسية والأقليات القومية، وقال: "على المستوى التشريعي، يجب تحديد وضع الدولة للغة الروسية. من الضروري تحقيق احترام حقوق الإنسان الأساسية في أوكرانيا، بما في ذلك الحق في حرية الدين".

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشنكو عن رأي مفاده أن المفاوضات بشأن التسوية ممكنة فقط عندما تصبح أوكرانيا عضوا في الناتو والاتحاد الأوروبي.

 

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