عمرو حسن: يجب على الدولة استخدام كافة المؤسسات لعلاج أزمة الزيادة السكانية

قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة يجب أن تستخدم كل المؤسسات لمعالجة أزمة الزيادة السكانية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة والمذاع عبر قناة الأولي المصرية،:"يجب على الإعلام أن يعمل على التوعية المستمرة وأن يقدم رسائل ومعلومات مفيدة ويفهمها المواطن.

واشار إلى أن الزيادة السكانية سبب كل المشكلات في المجتمع المصري ومنها مشكلة العشوائيات والصحة وجودة التعليم والأمية، مضيفًا أن هناك ٥ محافظات فى مصر بها نسبة أمية مرتفعة جدا.

