أمطار.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

عرض برنامج التاسعة والمذاع عبر قناة الأولي المصرية، تقريرا يرصد مؤشرات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.







وأشار التقرير الي أن درجات الحرارة خلال ساعات الليل تصل إلى 19 درجة مئوية، ويمكن 16، ويكون الطقس مائلا للبرودة.

ونوه التقرير الي أنه فى تلك الفترة وبعدما بدأت البلاد الدخول فى النصف الثاني من فصل الربيع، بدأت درجات الحرارة خلال ساعات الليل تتجه ناحية الإرتفاع، وبدأت ترتفع بشكل تدريجي خلال ساعات الليل، ولا تقل الصغري عن 25 درجة مئوية.

ولفت التقرير الي أنه يوم السبت يوجد ارتفاع فى درجات الحرارة سواء خلال ساعات الليل أو النهار، تصل معها الصغري خلال ساعات الليل إلى 23 درجة مئوية، وذلك يعتبر طقس معتدل خلال ساعات الليل، وشديد الحرارة على كافة مناطق الجمهورية، ويصل إلى 36 على القاهرة الكبري، و42 درجة على جنوب الصعيد، و30 درجة على السواحل الشمالية.

وأشار إلى أن فصل الربيع هو فصل الأمطار، متابعا أن هناك سقوط أمطار غدا على جنوب الصعيد والسواحل الشمالية للجمهورية، وتكون من خفيفة إلى متوسطة، ومن الممكن أن تكون رعدية، ورقعتها ترتفع بشكل أكبر، وتشمل السواحل الشمالية بالكامل.

