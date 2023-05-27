أخبار الفن.. شريف عرفة وماجد الكدواني يحتفلان بزفاف ابنائهما.. أمينة خليل تتألق بمهرجان كان السينمائي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية .

حرص عدد من الفنانين على مشاركة الفنان ماجد الكدواني فرحته برفاف نجله يوسف ، وذلك فى حفل الزفاف الذي أقيم خلال الساعات الماضية فى أحد الفنادق .

وشارك الفنان ماجد الكدواني فرحته كل من الفنانة ريهام عبد الغفور والفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان والفنانة رنا رئيس .

تمكن الفنان تامر حسني من الدخول قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” من خلال برومو فيلمه تاج .

وحقق الاعلان التشويقي لفيلم تامر حسني الجديد ، مليون مشاهدة فى غضون 24 ساعة فقط ، مما اهله الى احتلال المركز الثاني ضمن الفيديوهات الاعلي مشاهدة عبر موقع يوتيوب .

أحيا منذ قليل الفنان مصطفي قمر حفل زفاف "فاطيمه" ابنة المخرج شريف عرفه وذلك وسط حضور العديد من نجوم الفن والمشاهير .

وتألق "قمر" في الحفل بغناء العديد من اشهر اغانيه وقد صعد الي مسرح الحفل علي اغنيه "جت تصالحني" ثم قدم العديد من أشهر أغانيه ومنها "السود عيونه" و"حبيب حياتي' و "الليله دوب" و "منايا" و "لسا حبايب" و "سكة العاشقين" و غيرها العديد وسط أجواء من الفرح والبهجة بين الحضور والعديد من نجوم الفن والمشاهير .

يحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة القديرة فاتن حمامة ، والتى تعد من أهم الممثلات فى تاريخ السينما المصرية ، حيث قدمت عشرات الافلام المصرية .

حضرت الفنانة أمينة خليل فاعليات مهرجان كان السينمائي الدولي ، حيث ظهرت لأول مرة على السجادة الحمراء قبيل عرض فيلم The Old Oak.

وطلت الفنانة أمينة خليل بفستان كلاسيكي بسيط باللون الأسود مع رتوش بيضاء عن منطقة الصدر وفتحة الفستان الجانبية.

تشهد دور العرض عدد من أفلام جديدة، تتنافس فى موسم الصيف فى شباك التذاكر، وفى السطور التالية نستعرض إجمالي الإيرادات .