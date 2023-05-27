توجيه السيسي بزيادة الإعفاء الضريبي إلى 36 ألف جنيه يتصدر اهتمامات الصحف

تصدرت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 36 ألف جنيه سنويًا، اهتمامات الصحف الصادرة صباح اليوم /السبت/.



ففي (أخبار اليوم) وتحت عنوان (النواب يوافق على زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 36 ألف جنيه سنوياً).. ذكرت الصحيفة أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت على تعديلات قانون الضريبة على الدخل بزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 50% إلى 36 ألف جنيه سنويا، تحقيقا للعدالة الاجتماعية، وإقرار حافز لا تتجاوز نسبته 5% من إجمالي قيمة الضريبة المستحقة سنويًا للأفراد الملتزمين بتقديم الفواتير والإيصالات الإلكترونية ومكافأة لا تتجاوز 10% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لأي مواطن يساعد في الكشف عن حالات التهرب الضريبي.



وأضافت الصحيفة أن الحكومة كانت قد أحالت للبرلمان هذه التعديلات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، في شهر مارس الماضي، بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 36 ألف جنيه.



وتحت عنوان (فحص 6.7 مليون مواطن للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة).. ذكرت (أخبار اليوم) أن وزارة الصحة والسكان أعلنت فحص 6 ملايين و777 ألفا و194 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي تحت شعار (100 مليون صحة)، وذلك منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر 2021.



ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان حسام عبد الغفار قوله إن المبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة.



أما صحيفة (الجمهورية).. ذكرت - تحت عنوان (شهادة ثقة من البنك الدولي.. "شرق بورسعيد" على قائمة أفضل 10 موانئ عالمياً) - أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعلنت حصول ميناء شرق بورسعيد على المركز العاشر لمؤشر أداء الموانئ في مجال الحاويات لعام 2022، وفقا للتقرير الصادر مؤخرا عن البنك الدولي.



ونقلت الصحيفة عن بيان المنطقة الاقتصادية، أن التقييم صادر عن البنك الدولي لتقييم أداء الموانئ بناء على الوقت الذي تستغرقه السفينة في الميناء، وكفاءة البنية التحتية بالميناء، وكفاءة الأرصفة، وجودة الطرق، وربط الميناء بالسكك الحديدية، ومدى فاعلية الإجراءات، ومدى استخدام الميناء من قبل مختلف الوكالات في مجال فض الحاويات.

وأشارت إلى أن حجم التداول بالميناء يؤثر على التقييم، بالإضافة إلى رقمنة الخدمات بالميناء، حيث يستهدف هذا التقرير المساعدة في خلق معيار للمهتمين بمجال النقل البحري في الاقتصاد العالمي.



وعالميًا.. وتحت عنوان (استشهاد شاب فلسطيني.. الاحتلال يصعد مداهماته بقرى الضفة والقدس).. نقلت (الجمهورية) عن بيان وزارة الصحة الفلسطينية، بأن شابا استشهد بعد إصابته بالرصاص بالقرب من مستوطنة (تانا عومريم) المقامة جنوبي الخليل، في سياق التصعيد الإسرائيلي، كما أصيب فلسطينيان بجروح مختلفة خلال عمليات اقتحام قوات الاحتلال لعدة مناطق في الضفة الغربية.



وأضافت الصحيفة أن مصادر فلسطينية أفادت بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم (بلاطة) بمدينة نابلس، وسط إطلاق نار كثيف؛ ما أدى لإصابة شاب فلسطيني واعتقال ثلاثة آخرين.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من حملات المداهمة واقتحامات القرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت من وتيرة الاعتقالات وإطلاق الرصاص الحي على الشبان الفلسطينيين.



وحول اجتماعات بنك التنمية الإفريقي.. نقلت صحيفة (الأهرام) - تحت عنوان (محافظ المركزي المصري يدعو لبناء منصات إقليمية لإعادة تمويل الديون) - كلمة القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله في ختام الاجتماعات، والتي دعا خلالها إلى تضافر الجهود الإفريقية لبناء منصات لإعادة تمويل ديون دول القارة ومواجهة المخاطر العالمية، التي فٌرضت عليها بسبب الصعود الكبير في تكاليف الحصول على السيولة المالية.



وأضافت الصحيفة أن المحافظ أشار إلى ضرورة الاستفادة من التصنيف الائتماني المرتفع لبنك التنمية الإفريقي، والذي لا تحظى به أي مؤسسة مالية أخرى داخل إفريقيا، وذلك في جمع السيولة منخفضة التكلفة وإعادة ضخها وتوزيعها لتعزيز الاستقرار النقدي للحكومات والمؤسسات الإفريقية.



وأشارت إلى أن حسن عبدالله قال إن مصر تعمل بشكل وثيق مع البنك الإفريقي للتنمية على مستوى العديد من المشاريع في مجال الأمن الغذائي والاستثمارات الخضراء والقطاعات المالية.



وتحت عنوان (معيط: تعديلات "تنمية الموارد" تقتصر على المنتجات الترفيهية وغير الضرورية).. نقلت (الأهرام) تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط، والتي أكد خلالها أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون "رسوم تنمية موارد الدولة"، الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لا يمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين.



وأضافت الصحيفة أن وزير المالية قال: "لا صحة لزيادة رسوم تنمية موارد الدولة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل، كما أنه لا زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب، بينما تمت زيادة رسوم المغادرة للمصريين خمسين جنيهًا فقط".



وأشارت إلى أن الوزير أضاف أن التعديلات اقتصرت على بعض السلع الترفيهية وغير الضرورية وغير الأساسية مثل "الكافيار" و"السيمون فيميه".. مشيرا إلى أن تعديلات قانون ضريبة دخول المسرح والملاهي شملت بعض الأنشطة المعدة بغرض التسلية مثل التزلج على الجليد، وحفلات الغناء و"الديسكو"، بزيادتها من جنيه إلى عشرين جنيهًا.