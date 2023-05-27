اعرف إمكانياتك |رسالة مؤثرة من أحمد ناجي لمصطفي شوبير قبل نهائي إفريقيا

وجه أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الأهلي والمنتخب السابق رساله لمصطفي شوبير حارس الأهلي عقب إصابته أمس.

وكتب أحمد ناجي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ”:" إلى مصطفى شوبير القاطن فى منزل والده الكابتن أحمد شوبير لو كان من نصيبك أن تلعب النهائى الإفريقى فى حال عدم جاهزية حارسينا الكبار محمد الشناوى وعلى لطفى فأنت أهلا لها أعرف إمكانياتك وشخصيتك القوية.

واضاف :" واطمن كل جماهير الأهلي العظيمة الداعمة لكل ما هو أهلاوى إنك إذا ما حدث ذلك ستكون عند حُسن ظن الجميع"

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا يوم ٤ يونيو المقبل علي ملعب استاد القاهرة.