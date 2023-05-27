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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انخفاض ملحوظ في الأسعار والجنيه الذهب يسجل 18720 جنيها

أنخفاض ملحوظ في أسعارالذهب
أنخفاض ملحوظ في أسعارالذهب

قدمت الإعلامية رشا مجدي، خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن  أسعار الذهب، اليوم السبت.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 

 

سجل سعر الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2674 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2340 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2006 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18720 جنيها.
 

أسعار مصنعية الذهب في مصر
وتختلف أسعار  الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر  الذهب

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

 

اسعار الذهب السبت صدى البلد عيار 21 عيار 18 سعر الجنيه الذهب أسعار مصنعية الذهب سبائك الذهب

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