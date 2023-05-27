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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط أصحاب 5 مخابز لاستيلائهم على 40 جوال دقيق في الغربية

مخابز الغربية
مخابز الغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط أصحاب 5 مخابز بطنطا وكفر الزيات وبسيون، استولوا على 40 جوال دقيق بلدى مدعم، وتصرفوا فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتربحوا ماليا بدون جه حق.

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تلقى المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية، من ضبط أصحاب 5 مخابز بطنطا وكفر الزيات وبسيون، استولوا على 40 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

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وتم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

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