كاتب صحفي: اجتماعات بنك التنمية الإفريقية تناقش أزمة الغذاء وتوفير الطاقة في القارة

قال الكاتب الصحفي محمد حمادة نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن احتضان مدينة شرم الشيخ أمس لاجتماعات بنك التنمية الإفريقية، في الوقت الذي يتزامن معه أجتماعات ل ١٥ دولة عربية في مؤتمر يضم ٢٤ من البنوك ومؤسسات التنمية الإجتماعية والتي نظمته بنك ناصر الإجتماعي.

تناقش أجتماعات بنك التنمية أزمة الغذاء وتوفير الطاقة والأزمات الأقتصادية للقارة السمراء

وأكد "حمادة" خلال لقائه مع الإعلامية " رشا مجدي" ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن هذه الاجتماعات تتيج الخروح برؤى جديدة، لمواجهة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية و التي تضم 81 دولة منهم 54 دولة أفريقية و 27دولة غير إفريقية، بالإضافة إلى مجموعة الدول السبع الكبار، كل هذه الدول تجتمع للتباحث في أهم التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، بالإضافة إلى وضع الحلول للمشكلات منها التغير المناخي، وأزمة الغذاء.

مصر تحاول إيجاد حلول أقتصادية لافريقيا

وأضاف، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، أنه عندما يتم اختيار مدينة شرم الشيخ ومصر على وجه الاخص، هذا يعني دلالات هامة وهي أن مصر دولة سلام وتهتم بمشكلات القارة السمراء وتحاول إيحاد حلول أقتصادية والنهوض بالشعوب، وتوفير الغذاء.

وأكمل، أن مجموعة التنمية الأفريقية تتكون من ثلاث كيانات وهم بنك التنمية الافريقي، صندوق التنمية الأفريقي، والصندوق النيجيري الخاص، كما تساهم مصر بدور كبير جدا باعتبارها ثاني دولة مساهمة في المجموعة ب ٦ % من إسهامات البنوك المصرية، وتحتل مصر المركز الثالث بعد الولايات المتحدة الاميركية و نيجيريا التي تهتم بشئون القارة السمراء والتي تهتم إستراتيجيا بها، و تناقش أيضا هذه الاجتماعات مجالات عدة منها مجال توفير الطاقة و تحقيق الأمن الغذائي للقارة السمراء.