كاتب صحفى: اجتماعات بنك التنمية بشرم الشيخ بحثت الهموم الإفريقية.. فيديو

كشف الكاتب الصحفي عبداللطيف وهبة، عن أهم الرسائل في الجلسة الختامية لاجتماعات بنك التنمية الأفريقي بشرم الشيخ.

وقال "وهبة"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الجلسة الختامية لمؤتمر أو اجتماعات بنك التنمية الإفريقية بشرم الشيخ بحثت عن معالجة الهموم الإفريقية.

وأضاف أن هذا المؤتمر ركّز على إيجاد آليات فيما يتعلق بتمويل مشروعات مناخية وخلافه، وكل مشروعات البنية الأساسية في الدول الإفريقية، وهذا ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عندما أوضح أن القارة الإفريقية بحاجة لـ200 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة فيما يتعلق بمشروعات التنمية.