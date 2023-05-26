حسن عبد الله : التعاون أنجح اجتماعات بنك التنمية الأفريقي .. فيديو

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إن التعاون المشترك جعل اجتماعات بنك التنمية الأفريقي ناجحة.

وأضاف محافظ البنك المركزي ، خلال كلمته بالاجتماع الختامي لبنك التنمية الأفريقي ، أنه شرف لمصر استضافة اجتماعات بنك التنمية الأفريقي، متابعا : "أعلن عن تقديري لمجلس المحافظين ومجلس المديرين التنفيذيين على دعمهم.

ويؤكد حسن عبدالله أن البلاد شهدت بعد عام 2011 حالة من إحجام القطاع الخاص عن وضع أي استثمارات إضافية في مصر، مما دفع الدولة إلى ضخ الاستثمارات للحفاظ على توازن واستقرار اقتصاد البلاد.

وأوضح أن هناك برنامجا كاملا لجذب القطاع الخاص يتمتع بتوفير كافة الإجراءات التي تتميز بالشفافية والإفصاح وسرعة الإجراءات من قبل الحكومة المصرية سوف يتم تنفيذه قريبًا، سيضمن ليس فقط طرح 32 شركة للاستثمارات الخاصة بإجمالي 40 مليار دولار، ولكن ستتجاوز استثمارات القطاع الخاص هذا المستهدف بشكل ملحوظ، نظرًا لاستقرار السوق، وتنفيذ البرنامج غير المسبوق لضمان دخول القطاع الخاص بإجراءات منضبطة تحقق المصلحة لجميع الأطراف.