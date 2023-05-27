إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية في مغاغة بالمنيا

أصيب 3 أشخاص خلال مشاجرة استخدمت فيها أسلحة نارية بمركز مغاغة في شمال المنيا بسبب تجدد خلافات قديمة تم نقلهم للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة استخدمت فيها أسلحة نارية داخل عزبة تابعه لمركز مغاغة.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة البحث الجنائي وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع المشاجرة بين أفراد عائلتين بسبب تجدد خلافات قديمة.

أسفرت المشاجرة عن إصابة عزام.ش 33 عاما مزارع بالساقين وذوات. ص 45 عاما ربة منزل مصابة بالساق اليسري ومحمد.ج 44 عاما مزارع مصاب بكدمات وسحجات بالرأس والجسم،

، وتم نقلهم إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج.

وعززت أجهزة الأمن من تواجدها بمكان المشاجرة منعا لتجدد الاشتباكات، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لتحديد وضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة، واستكمال التحريات اللازمة، للعرض علي النيابة العامة للتحقيق والتصرف.