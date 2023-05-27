بسام راضي يستعرض مبادرة حياة كريمة مع سندى ماكين مديرة صندوق الإيفاد العالمى

ناقش السفير بسام راضي، سفير مصر فى روما ، مع السيدة سندى ماكين المدير العام الجديد للصندوق العالمى للتنمية الزراعية الايفاد، (زوجة السيناتور الامريكى جون ماكين)، مشروعات مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصرى.

واستعرض بسام راضي، كذلك أولويات الحكومة ومبادراتها لتعزيز جهود الأمن الغذائي، لاسيما من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفى" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، مشيرا الى التقدير للتعاون القائم بين الحكومة والصندوق والحرص على توطيد سبل التعاون للتوسع بشكل أكبر في جهود الأمن الغذائي.

واتفق الجانبان على المضي قدمًا في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز المبادرات المصرية التي تم إطلاقها خلال القمة العالمية للمناخ لتعزيز الأمن الغذائي.