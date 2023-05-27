محافظ الجيزة يتفقد إنشاء ساحات الانتظار أعلى ترعة المريوطية

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بجوله ميدانية لمتابعة مراحل العمل الجارية بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير وتأهيل وتغطية مسار ترعه المريوطية والطريق الموازي لها بين شارعي الهرم والملك فيصل وبمناطق الشيشيني وكوبري الصحابة والمنشية والدائري .

تفقد المحافظ مراحل العمل بمسار الترعة بالمنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل، والتي تم تغطيتها والانتهاء من إنشاء ساحات انتظار للمركبات بها ومواقف السرفيس الحضارية ونقاط ترفيهيه و محال ومنشآت تجارية.

اطلع المحافظ علي نسب التنفيذ بساحات الانتظار والتي تستوعب اكثر من ٨٠ سيارة ومجهزة ببوابات للدخول والخروج وكاميرات مراقبة وغرف إدارية وذلك لخدمة المواطنين بالمنطقة وعدم إعاقة الحركة المرورية بالانتظار الخاطئ للسيارات .

كما تابع محافظ الجيزة نسب تنفيذ انشاء مواقف السرفيس الجديدة بالقطاع المغطي من الترعة بين شارعي الهرم وفيصل والتي تستوعب لحوالي ١٥٠ سيارة سرفيس وتضم بوابات للدخول والخروج ودورات مياه ومسجد ومقاعد للانتظار مؤكداً علي ضرورة أن يتم مراعاة ادخال مواقف السرفيس العشوائية داخل الموقف الحضاري الجديد لتسهيل الحركة المرورية .

ووجه محافظ الجيزة رئيس جهاز السرفيس بمراعاة تنوع خطوط السير لسيارات النقل الجماعي وتعددها لتحقيق الاستفادة للمواطنين وعدم السماح بتواجد المواقف العشوائية بنهر الطريق عقب الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاء للمواقف الجديدة.

وتابع المحافظ أعمال تغطية وتأهيل مسار الترعة بتقاطعها مع شارع الملك فيصل حيث يجري انشاء ساحات انتظار للسيارات تستوعب ٨٥ سيارة وموقف لسيارات السرفيس لاستيعاب ١١٠ سيارات ميكروباص سرفيس لخدمة حركة تنقل المواطنين بالمنطقة .

شهدت جوله محافظ الجيزة متابعه نسب تنفيذ اعمال التغطية بالقطاع من منطقه الشيشيني وحتي المنشية والتي سوف تشهد انشاء ساحات انتظار كبيرة للسيارات تستوعب ١٥٥ سيارة الي جانب محال تجارية ومطاعم ونقاط ترفيهية وذلك بالمنطقة الواقعة امام شارع الشيشيني .

ووجه الشركة المنفذة بمراعاة رفع المخلفات أولا بأول قبل تنفيذ أي أعمال وسرعه انجاز الأعمال المتبقية بمراحل المشروع لتحقيق الشكل الحضاري لمسار الترعة بالكامل.

رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم و أشرف تامر رئيس حى الطالبية .

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