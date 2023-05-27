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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة أبو حماد

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لجان امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/ 2023 م، بمدرسة ابو حماد الثانوية الصناعية العسكرية المشتركة التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية، والتي تضم 29 لجنة امتحانيه تستوعب 546 طالب وطالبة في تخصصات (كهرباء - تبريد – زخرفه – ملابس) وذلك لمتابعة انتظام سير الامتحانات والتأكد من توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات لأداء الامتحان بسهولة ويسر .

 

اطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الامتحان مؤكدا على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح

 

أكد المحافظ أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب، بالتنسيق مع مديرية الأمن لتوفير الحماية الأمنية خارج اللجان، مشيرًا إلى أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة اللازمة، وتهيئة الجو المناسب للطلاب لآداء الامتحانات وتوفير التهوية الجيدة والاهتمام بأعمال النظافة داخل وخارج اللجان الامتحانية .

 

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد حجرة الزائرة الصحية للاطمئنان على توافر الادوية والمستلزمات الطبية وأدوات الإسعافات الأولية اللازمة للتعامل مع أي حالات اعياء طارئة اثناء تأدية الامتحان وحفاظا علي صحة وسلامة الطلاب والمشاركين في أعمال الإمتحانات.

غدا.. انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية لـ 68 ألف طالب في الشرقية

ومن جانبه أوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/ 2023 والتي انطلقت اليوم السبت الموافق 27 / 5 /2023 م وتستمر حتى الخميس الموافق 8 / 6 / 2023  طبقاً للجدول المقرر والمعتمد من وزاره التربية والتعليم والتعليم الفني لامتحانات تخصصات التعليم الصناعي والتجاري والزراعي والمزدوج يبلغ 68 ألف طالب وطالبة موزعين على 223 لجنه علي مستوي 20 اداره تعليميه بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم واللواء ايمن علي فهمي رئيس مركز ومدينة أبو حماد.

الامتحانات التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الثانوية الصناعية الثانوية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الفصل الدراسي الثاني

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