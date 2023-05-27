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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشاط فني.. كلوديا حنا تنتظر مسلسلي هابى هالوين وبيت السيدة قريبًا

كلوديا حنا 
كلوديا حنا 

أعربت الفنانة العراقية كلوديا حنا عن سعادتها بتكريمها في مهرجان ايجي فاشون الخاص بالأزياء والملابس والموضة بوجه عام، وذلك عن أدوارها التي قدمتها في مصر ونقلها صورة ابداعية ومشرفة عن الفنان العراقي خارج البلاد لافتة إلى أنها ملتزمة بتقديم المزيد من الأدوار والأعمال سواء فى مصر أو بالعراق.

وأشارت الفنانة كلوديا حنا إلى أنها تستعد لاستكمال تصوير دورها فى مسلسلين، الأول هو "هابي هالوين" مع حنان مطاوع، الذى صورت منه عدد من المشاهد قبل توقفه لانشغال الابطال بأعمالهم الرمضانية، وتجسد فيه شخصية "هندة" من عائلة ثرية وتربطها صداقة قوية مع حنان مطاوع وتكشف الحلقات عن طبيعة علاقتها بحنان ومفاجآت فى الأحداث. 

أعمال كلوديا حنا 

مسلسل "هابي هالوين" مقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، وهو بطولة حنان مطاوع، محمود عبد المغني، محمد كيلاني، فرح يوسف، سامية الطرابلسي، كلوديا حنا، مروة الأزلي، سيناريو وحوار محمد أشرف وإخراج أحمد عبده، إنتاج محمد سطوحي، وتدور أحداثه في إطار بوليسي مثير حول جريمة قتل تحدث يوم الهالوين وتشير أصابع الاتهام حول أكثر من شخصية ويتم البحث عن كشف اللغز. 

ثانى مسلسلات كلوديا حنا، هو "بيت السيدة" مع الفنان الكبير حسن يوسف والمكون من 15 حلقة حيث صورت كلوديا منه بعض المشاهد قبل شهر رمضان الماضى،  والعمل يشارك فى بطولته عفاف شعيب، وأحمد سلامة، وفتوح أحمد، وميار الببلاوي، وإيمي طلعت زكريا، وياسمين جمال، وعبد الرحيم حسن، وياسر علي ماهر وآخرين، ومن تأليف أحمد سلامة، وإخراج سامر خضر.

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