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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة حلوان: نسعى لتطوير منظومة الكتاب الجامعي والتحول إلى "الإلكتروني"

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الكاتب الصحفي أشرف بدر مهدي مدير عام مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات بمؤسسة الأهرام ، وهاني عباس مدير التسويق والتدريب، في إطار رؤية الجامعة للتحول الرقمى وتوقيع برتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، لتنفيذ مشروع التحول الرقمي لكافة رسائل الماجستير والدكتوراه المسجلة على ميكروفيش للإدارة العامة لمكتبات جامعة حلوان وتطوير منظومة البحث لخدمة الطلبة والباحثين.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم -  أهمية هذا البرتوكول في ظل خطة الجامعة للتحول الرقمى في جميع قطاعاتها،  وسعي الجامعة لتطوير منظومة الكتاب الجامعي والتحول للكتاب الإلكتروني بكامل المواصفات المطلوبة.

ولفت إلى أن الجامعة تحتوي على مايقرب من ١٠٠٠ برنامج وحوالي ١٠ آلاف مقرر، كذلك تسعى الجامعة للتحول الرقمى في مجال الأبحاث العلمية ورسائل الدكتوراه والماجستير.

 

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أخبار التعليم| انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثاني بآثار عين شمس.. جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة الأهرام لـ«رقمنة» المكتبات ورسائل الماجستير

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى دور مؤسسة الأهرام في إثراء الحياة الثقافية المصرية والعربية على مر العصور، داعيًا إلى ضرورة استكمال دورها والتعاون لإطلاق مبادرة للقراءة بالتعاون مع مؤسسة الأهرام والجهات المعنية بهدف تنمية الوعي الثقافي للشباب وطلاب الجامعات.

وتابع قائلا ، إن خطة الجامعة للتحول الرقمى تأتى في إطار تنفيذ توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحول الرقمي والشمول المالي، وتحقيقا لإثراء قيم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لمضاعفة القدرات المعلوماتية والرقمية، ودعماً لرؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لبناء الجمهورية الجديدة.

من جانبه، أكد أشرف بدر مدير مركز الأهرام للمعلومات أن توقيع بروتوكول التعاون مع جامعة حلوان يعد بداية لتعاون أشمل للعديد من الأنشطة والخدمات بين الأهرام والجامعة، من بينها رقمنة الكتب التاريخية ، وأرشفة وفهرسة المكتبات واللوحات إلكترونيا، ووضع آليه عمل لتحويل الكتب الجامعية التى تدرس لطلاب كل كليات الجامعة والمناهج الدراسية إلى شكل الكتروني تفاعلي، يسهل الحصول عليه من خلال منصة الجامعة.

وقال بدر إن المركز لديه خبرة طويلة فى عمليات الأرشفة بأحدث النظم الإلكترونية والميكروفيلمية، مبينا أن إدخال التكنولوجيا والميكنة إلى الجامعات سيسهم في التحول للمجتمع الرقمي، وتقليل معدلات أداء الخدمات للطلاب والباحثين , والعمل على خلق مستوى تعليمى قوي وتنافسي، وأن جامعة حلوان هى أول جامعة ستطبق نظام التحول الإلكترونى لكل رسائل الماجستير والدكتوراه، ومن المقرر ان يستغرق تنفيذ المشروع 6 أشهر فى مرحلته الأولى .

حضر اللقاء الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، والدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، والدكتور خالد مالك وكيل كلية التربية للدراسات العليا، والدكتورة امانى السيد وكيل كلية الاداب لشئون خدمة المجتمع، والدكتور عماد صالح رئيس قسم المكتبات بكلية الاداب، والدكتور أشرف رضا مستشار رئيس الجامعة للفنون والثقافة، والدكتور عمرو السيد مدير مركز الحساب العلمى، وأشرف امام مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان مركز الأهرام للتحول الرقمى

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