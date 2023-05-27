التنمية المستدامة: تحسين جودة الحياة الريفية من أفضل البرامج في العالم

قال الدكتور مدحت الصالح أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة، إن التمنية الريفية والزراعية والصناعية والرياضية والصحية، كل هؤلاء فروع أصيلة لفرع اساسي وهي "التنمية المستدامة"، مضيفا أن مكافحة التصحر من أهم أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أن مبادرة “ حياة كريمة ” لها دور في تحسين جودة الحياة الريفية بشكل ملحوظ.

دور مبادرة حياة كريمة تجاه تطوير الريف المصري

وأكد، " مدحت الصالح" ، خلال مداخله هاتفيه عبر"سكايب" ببرنامج " صباحنا مصري " المذاع على فضائية "المصرية"، أن التتمية الريفية ذاتها تمر بمراحل عديدة تتمثل في مشروع "حياة كريمة" لانه يهدف إلي إصلاح الريف المصري مما ينعكس على الأراضي الريفية بالإيجاب.

وأكمل، أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة، أن ما جعل المواطن المصري يفر من الريف ويستقر في مدن المحافظات الحديثة، هو توافر كل الخدمات في جميع القطاعات الصحة والزراعة والصناعة والتعليم والخدمات الترفيهية والزراعة وتوافر فرص العمل، ولكن الأن التنمية المستدامة لها دور كبير في تحسين جودة الحياة الريفية.