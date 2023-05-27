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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

طرق مكافحة ذبابة الفاكهة.. ندوة إرشادية لمزارعي الصالحية الجديدة بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، لاستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى انتاجية وتحقيق الإكتفاء الذاتي بما يُساهم في زيادة الدخل القومي.

وأضاف المحافظ ، أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

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ومن جانبه أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة ، إلى قيام إدارة المكافحة بالمديرية بالتعاون مع الادارة المركزية للمكافحة والادارة العامة للمكافحة بوزارة الزراعة ومعهد بحوث وقاية النبات بتنفيذ ندوة ارشادية للمزارعين بناحية الجمعية الزراعية بالبساتين بمدينة الصالحية الجديدة عن طرق مكافحة ذبابة الفاكهة في حضور المهندس احمد رفعت العساسي مدير عام المكافحة بالمديرية والدكتورة هبه النجاربمعهد بحوث وقاية النبات والمهندس سمير سليمان بالإدارة المركزية للمكافحة بالوزارة ومهندسي المكافحة بالصالحية الجديدة وعدد من المزارعين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة ، أن الندوة الإرشادية تناولت التعريف بذبابة الفاكهة وهى واحدة من الآفات الزراعية التي تتطفل على أشجار الفواكه وتسبّب لها الكثير من الأضرار وتم التنبيه بضرورة تعليق المصايد والمكعبات فى بؤر الإصابة بجانب توعية المزارعين بطرق الرش والمعدلات الموصي بها لافتاً إلى نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

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