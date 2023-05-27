عرض مغري لمصطفى محمد الموسم المقبل بالدوري التركي

كشف احمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عرض للاعب مصطفى محمد في الدوري التركي للموسم المقبل.

وكتب: “طرابزون سبور التركي مهتم بالحصول على خدمات مصطفى محمد في الموسم المقبل”.

أكدت تقارير صحفية، أن نادي نانت الفرنسي، لن يفعل خيار الشراء في عقد المحترف المصري مصطفى محمد، المعار من جالاتا سراي التركي.

ويلعب مصطفى محمد معارًا لـ نانت من جالاتا سراي، منذ بداية الموسم، مع وجود خيار لشراء اللاعب بصفة نهائية من النادي الفرنسي.

وبحسب شبكة "butfootballclub" الفرنسية، فإن نانت سيقوم بالتضحية بالعديد من لاعبيه بنهاية الموسم، خاصة إذا هبطوا لدوري الدرجة الثانية.